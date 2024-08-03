نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > مال وأعمال > “تليغرام” يطلق متجراً مصغراً ومتصفحاً مدمجاً
03/08/2024   9:41 ص

“تليغرام” يطلق متجراً مصغراً ومتصفحاً مدمجاً

+ = -
55

أصدر تطبيق “تليغرام” للمراسلة الفورية، تحديثاً جديداً يشتمل على متصفح مدمج يدعم علامات تبويب متعددة، ومتجر إلكتروني للتطبيقات المصغرة، والعديد من الميزات الأخرى.

وأفاد التطبيق الروسي على مدونته الرسمية، بأن المتصفح الجديد يمكّن المستخدمين من طي الصفحات وإعادة فتحها من الشريط السفلي، حيث يدعم مواقع الويب اللامركزية المستضافة على امتداد “Web3” بجميع الإصدارات بما فيها نسخة سطح المكتب.

ولفت إلى إضافة علامة تبويب “تطبيقات” الجديدة التي تعمل كمتجر للتطبيقات المصغرة (الألعاب، والخدمات)، حيث يساعد أكثر من 500 مليون من أصل 950 مليون مستخدم شهريا لهذه التطبيقات في الوصول إليها بسهولة. وفق “أخبار 24”.

كما يتيح المتجر مشاركة المحتوى من هذه التطبيقات إلى القصص مباشرةً، حيث يتيح إنشاء محتوى قصصي مخصص، مثل مقاطع الفيديو التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، أو الإنجازات أو لقطات من قوائم الأصدقاء.

“تليغرام” يطلق متجراً مصغراً ومتصفحاً مدمجاً

مال وأعمال
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885309225.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com