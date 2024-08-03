“تليغرام” يطلق متجراً مصغراً ومتصفحاً مدمجاً

أصدر تطبيق “تليغرام” للمراسلة الفورية، تحديثاً جديداً يشتمل على متصفح مدمج يدعم علامات تبويب متعددة، ومتجر إلكتروني للتطبيقات المصغرة، والعديد من الميزات الأخرى.
وأفاد التطبيق الروسي على مدونته الرسمية، بأن المتصفح الجديد يمكّن المستخدمين من طي الصفحات وإعادة فتحها من الشريط السفلي، حيث يدعم مواقع الويب اللامركزية المستضافة على امتداد “Web3” بجميع الإصدارات بما فيها نسخة سطح المكتب.
ولفت إلى إضافة علامة تبويب “تطبيقات” الجديدة التي تعمل كمتجر للتطبيقات المصغرة (الألعاب، والخدمات)، حيث يساعد أكثر من 500 مليون من أصل 950 مليون مستخدم شهريا لهذه التطبيقات في الوصول إليها بسهولة. وفق “أخبار 24”.
كما يتيح المتجر مشاركة المحتوى من هذه التطبيقات إلى القصص مباشرةً، حيث يتيح إنشاء محتوى قصصي مخصص، مثل مقاطع الفيديو التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، أو الإنجازات أو لقطات من قوائم الأصدقاء.