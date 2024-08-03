نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > القادسية يختتم ودياته بمعسكر هولندا بمواجهة دوردريخت
03/08/2024   9:41 ص

القادسية يختتم ودياته بمعسكر هولندا بمواجهة دوردريخت

+ = -
49

يختتم فريق القادسية الأول لكرة القدم مبارياته الودية في معسكر هولندا بمواجهة فريق دوردريخت الهولندي،في رابع مبارياته الودية بالمعسكر،والتي ستقام عند الساعة 3:30 عصرًا غدًا 3 أغسطس، على ملعب ام سكور نادي دورديخت .

هذا وقد خسر القادسية أمام بروسيا مونشجلادباخ الألماني بنتيجة1-2 في أولى تجاريه الودية، فيما فاز على الريان القطري بنتيجة2-0 في ثاني ودياته ، وتعادل مع أولمبياكوس اليوناني بنتيجة 2-2 في ثالث المباريات الودية في معسكر هولندا .

ويخوض فريق القادسية معسكرًا تحضيرياً للموسم الجديد 2024/2025 في مدينة فينلو الهولندية يستمر حتى يوم 5 أغسطس المقبل. وفق “سبورت 24”.

يذكرأن فريق القادسية قد بدأ تحضيراته للموسم الجديد يوم 5 يوليو الماضي.

القادسية يختتم ودياته بمعسكر هولندا بمواجهة دوردريخت

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885309227.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com