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رياضة > فيجا يتدرب في سيلتا فيجو
28/06/2024   9:41 م

فيجا يتدرب في سيلتا فيجو

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استغل جابرييل فيجا لاعب خط وسط وصانع ألعاب نادي الأهلي فترة الراحة السلبية التي منحها المدير الفني ماتيايس يايسله للاعبين، للقيام ببعض التدريبات الرياضية.

وذكرت صحيفة “آس” الإسبانية أن فيجا تواجد داخل مقر ناديه السابق سيلتا فيجو الإسباني لخوض بعض التدريبات الخاصة باللياقة البدنية في فترة الراحة.

وشهدت قائمة المنتخب الإسباني الأولمبي التي ستخوض دورة باريس 2024 غياب جابرييل فيجا لأسباب فنية، بالإضافة إلى عدم تواجده ضمن صفوف المنتخب الأول في يورو 2024.

وانضم صاحب الـ 22 عامًا لصفوف الأهلي في الصيف الماضي وشارك في 18 مباراة بدوري روشن السعودي، واستطاع المساهمة بـ 7 أهداف بقميص “الراقي”. وفق “سبورت 24”.

وتسببت الإصابات المتعددة لجابرييل فيجا في عدم ظهوره بالمستوى المتوقع له من قبل جماهير الأهلي في الموسم الأول.

ويلعب الأهلي أولى مبارياته في الموسم الجديد ضد الهلال في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، في شهر أغسطس المقبل.

فيجا يتدرب في سيلتا فيجو

رياضة
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