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18/07/2024   9:57 م

“ميتا” تستعين بـ “الذكاء” لتلخيص التعليقات

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تختبر شركة “ميتا- بلاتفورمز” الأمريكية، ميزة جديدة تمكّن المستخدمين من تلخيص التعليقات على منشورات “فيسبوك” بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وتضمن هذه الميزة الجديدة تسهيل فهم المستخدمين لآراء الأشخاص المعلقين على منشوراتهم، فيما لم تؤكد الشركة ما إذا كانت هذه الملخصات مفيدة أم لا، فربما تتراجع عن إطلاقها بشكل رسمي إذا أبلغ المختبرون عن أي تعقيدات بها.

وتتوافق ملخصات “ميتا” المستندة إلى التعليقات بشكل أو بآخر مع تلك التي تظهر مع “إكس” ولكنها أكثر على مستوى النشر الفردي، ولكن ذلك لا يضيف الكثير إلى تجربة تطبيق فيسبوك بأكملها. وفق “أخبار 24”.

يشار إلى أن منصة “إكس” تقوم بإنشاء ملخصات من خلال برنامج الدردشة الآلي “AI Grok”؛ لإنشاء المزيد من الأمثلة على القصص الإخبارية الشائعة، فيما تختبر منصة “يوتيوب” ملخصات تعليقات الذكاء الاصطناعي بهدف اختصار المناقشات وتفصيلها حسب الموضوع.

“ميتا” تستعين بـ “الذكاء” لتلخيص التعليقات

مال وأعمال
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