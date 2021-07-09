مرتديًا الزي الوطني.. مهاجم الهلال جوميز يوجه رسالة لمحبيه

حرص هداف نادي الهلال، المهاجم الفرنسي، بافيتيمبي جوميز، اليوم (الجمعة) على توجيه رسالة لجمهور فريقه ومحبيه.
ونشر جوميز صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مرتديًا الزي الوطني وكتب: “الجمعة في الرياض.. جمعة مباركة”.
ويحرص المهاجم الفرنسي دائمًا على التفاعل مع جمهور ناديه بشكل خاص، ومتابعيه بشكل عام، خلال أيام الجمعة المباركة ومختلف المناسبات. وفق “أخبار 24”.
وكان جوميز قد وصل إلى العاصمة الرياض، من أجل الانضمام لتدريبات فريقه استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد (2021-2022).
It’s Friday in Riyadh #jummahmubarak 🤲🏿🕋🇸🇦 pic.twitter.com/Tc0ACtPOWQ
— Bafétimbi Gomis (@BafGomis) July 9, 2021