رحلة عبر الزمن في عالم “تخيّل مونيه”

تستضيف منطقة “Imagine Monet” (تخيّل مونيه)، في رحلة عبر الزمن لأول مرة في جدة، ضمن فعاليات موسم جدة 2024 معرضًا فنيًا استثنائيًا يمزج بين تراث الفن والتكنولوجيا الحديثة.
ويحتوي المعرض على أكثر من 200 لوحة فنية للفنان كلود مونيه، من بينها لوحاته الشهيرة مثل “انطباع، شروق الشمس” (1872) وسلسلة “زنابق الماء” (1914-1926).
ويتميز المعرض بتقنيات حديثة وتصميم مبتكر، حيث يُغمر الزوار في تجربة فنية مذهلة من خلال إسقاطات 360 درجة على الجدران والأرضيات باستخدام تقنية Image Totale.
ويعد المعرض رحلة عبر الزمن لاستكشاف عبقرية مونيه في فهم الضوء واللون، ويُقدم تجربة ممتعة لجميع الأعمار، حيث يبدأ المعرض بغرفة اكتشاف تعليمية تعرض اللوحات قبل دخول الفضاء الغامر، ويتيح للزوار رؤية اللوحات بزاوية 360 درجة كما يقدم تجربة سمعية بصرية مبتكرة باستخدام تقنية Image Totale.
ويستقبل المعرض زواره من الساعة الخامسة عصرًا وفي نهاية الأسبوع الساعة الرابعة عصرًا بمدخل نادي اليخوت.
وفق “أخبار 24”.