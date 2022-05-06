“التعليم” تُوضح طريقة التسجيل لحضور مؤتمر ومعرض التعليم الدولي

كشفت وزارة التعليم طريقة التسجيل والحصول على شهادة حضور جلسات مؤتمر ومعرض التعليم الدولي والذي ينطلق بعد غد (الأحد) بمشاركة وزراء وخبراء تعليم وأكثر من 262 جامعة عالمية ومحلية.
وأوضحت أن الخطوة الأولى تتمثل في الدخول عبر رابط الحساب الإلكتروني للمؤتمر iCEE.SA، ومن ثم الضغط على التسجيل وتعبئة النموذج الإلكتروني بالمعلومات المطلوبة.
وأضافت أنه بعد التسجيل ستصل رسالة تأكيد التسجيل عبر البريد الإلكتروني متضمنة بطاقة الدخول وعليها باركود، ومن ثم الحضور إلى قاعة المؤتمر بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض قبل موعد انطلاق الجلسة وتأكيد الحضور عبر مسح الباركود. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أنه بعد انتهاء الجلسة سيتم إرسال شهادة الحضور الرسمية المعتمدة إلى البريد الإلكتروني، منوهة بأن الشهادة معتمدة من قبل خدمة إصدار شهادات التطوير المهني المستمر في المملكة المتحدة.