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جديد المناطق > بالصور.. وصول أولى طلائع الجسر الجوي السعودي لإغاثة متضرري السيول في باكستان
13/09/2022   9:41 م

بالصور.. وصول أولى طلائع الجسر الجوي السعودي لإغاثة متضرري السيول في باكستان

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وصلت إلى مدينة كراتشي الباكستانية اليوم (الثلاثاء) طائرة إغاثية تحمل على متنها 90 طنًا من المساعدات الغذائية والإيوائية والصحية والتي سيستفيد منها أكثر من 9.5 ألف متضرر.

وتشكل الطائرة الإغاثية أولى طلائع الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لإغاثة متضرري السيول والأمطار، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي، أن المساعدات الإنسانية المقدمة من المملكة للشعب الباكستاني تأتي للتخفيف عن معاناة المتضررين من موجة السيول والفيضانات التي ضربت عددا من المدن والأقاليم الباكستانية ونجم عنها خسائر بليغة في الأرواح والممتلكات.وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن المساعدات تجسد العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، وهي امتداد لدعم المملكة لباكستان في شتى القطاعات الإنسانية والإغاثية.

وتأتي هذه المساعدات تجسيدا للدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المملكة تجاه الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن.

وصول أولى طلائع الجسر الجوي السعودي لإغاثة متضرري السيول في باكستان (صور)

وصول أولى طلائع الجسر الجوي السعودي لإغاثة متضرري السيول في باكستان (صور)

وصول أولى طلائع الجسر الجوي السعودي لإغاثة متضرري السيول في باكستان (صور)

بالصور.. وصول أولى طلائع الجسر الجوي السعودي لإغاثة متضرري السيول في باكستان

جديد المناطق
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