فقدان الجنسية السعودية من امرأة

أعلن مكتب الأحوال المدنية في محافظة جدة، عن صدور قرار وزاري بفقدان الجنسية السعودية من أمل بنت عبد العزيز بن محمود القماح.
وبحسب القرار الصادر المنشور اليوم الجمعة في جريدة “أم القرى”، صدر القرار الوزاري رقم 77 وتاريخ 8 – 11 – 1445 القاضي بفقدان أمل بنت عبد العزيز بن محمود القماح للجنسية استناداً للمادة 33 من اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية السعودية.
وبحسب المادة 33 من اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية السعودية، تتولى إدارة الأحوال المدنية المعنية بتنفيذ المرسوم، أو القرار الخاص باكتساب الجنسية، أو بسحبها، أو بإسقاطها، أو باستردادها، وإبلاغ الجريدة الرسمية «أم القرى» لنشر ذلك، تطبيقاً لحكم المادة 25، ويجب على من يفقد جنسيته السعودية أن يقدم الوثائق السعودية لأي من إدارات الأحوال المدنية، أو ممثليات المملكة في الخارج».وفق “أخبار 24”.