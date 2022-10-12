طارق حامد يتحدث عن: التعادل أمام ضمك.. وتأثير غياب العبود

قال المحترف المصري في صفوف الاتحاد، طارق حامد، إن فريقه خسر نقطتين بالتعادل أمام نظيره ضمك ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن.
وأضاف حامد، في تصريحات عقب المباراة للناقل الحصري: “مازلنا في بداية الدوري، ولا أستطيع أن أقول إنها كانت مباراة سهلة لكن في كرة القدم من يهدر فرصا لا يسجل فسيستقبل أهدافًا، وهذا ما حدث وهذه كرة القدم، وعلينا أن نتعلم من الدرس، وأعتذر للجمهور الاتحادي على نتيجة المباراة، وقادرون على تعويض ما حدث والعودة للانتصارات في المباريات القادمة”. وفق “أخبار 24”.
وأتم اللاعب المصري تصريحاته بقوله: “عبدالرحمن العبود يمر بفترة مميزة على صعيد مستواه داخل الملعب، وبكل تأكيد غيابه يكون مؤثرًا، لكن نحن نلعب كفريق كامل وكتلة واحدة، والجميع في قمة تركيزهم، والأهم هو الفريق”.