“روشن 7”: النصر المستفيد الأكبر.. والطائي في المربع الذهبي

أوفت الجولة السابعة من دوري روشن للمحترفين بوعودها وجاءت أحداثها ونتائجها مثيرة ومفاجآتها الكبيرة التي أشعلت من شدة المنافسة.
وفشل الشباب في مواصلة سلسلة انتصاراته التاريخية في دوري المحترفين، لكنه في الوقت ذاته حصد نقطة ثمينة على أرض مضيفه الهلال الذي فقد النقطة السابعة على التوالي هذا الموسم.
ورفض الاتحاد هدية الديربي وتقليص الفارق مع المتصدر إلى نقطة واحدة مكتفيًا بتعادل على أرض مضيفه ضمك بهدف لكل منهما، ليفقد الاتحاد مركز الوصافة لصالح النصر الذي كان المستفيد الأكبر من نتائج هذه الجولة.
وأكرم النصر ضيفه العدالة وهزمه بنتيجة (4-1) ليرتقي للمركز الثاني بفارق 3 نقاط عن الشباب المتصدر.
وواصل الطائي انطلاقته التاريخية في دوري المحترفين بعدما عاد من ملعب مضيفه الرائد بفوز ثمين بثنائية نظيفة ليرتقي إلى المركز الرابع.
واستعاد الوحدة ذاكرة الانتصارات بعد فوزه على ضيفه الباطن بثنائية نظيفة، ليبقى الأخير بلا أي فوز هذا الموسم متذيلًا الترتيب.
وألحق أبها أول خسارة بالتعاون هذا الموسم بعدما هزمه على أرضه بنتيجة 3-1 في أول مباراة للمدرب المؤقت البولندي ماتيوس جوزيف بعد إقالة المدرب السابق البلجيكي سفين فاندربروك. وفق “أخبار 24”.
وبعد 3 جولات لم يتذوق فيها طعم الفوز تمكن الاتفاق من تحقيق فوز ثمين خارج ملعبه على حساب الفيحاء بثلاثية نظيفة.
وكما بدأت الجولة مثيرة انتهت أكثر إثارة وذلك في مباراة الخليج مع الفتح الذي ظل متقدمًا حتى الدقيقة 90 عندما سجل الخليج هدف التعادل، لكن رأسية مروان سعدان حسمت الأمور للفتح في الثانية الأخيرة من عمر اللقاء ليحقق انتصاره الثالث هذا الموسم.
وبنهاية الجولة السابعة جاء ترتيب أندية دوري روشن للمحترفين على النحو التالي:
1- الشباب 19 نقطة
2- النصر 16 نقطة
3- الاتحاد 15 نقطة
4- الطائي 15 نقطة
5- الهلال 14 نقطة
6- التعاون 14 نقطة
7- ضمك 12 نقطة
8- الاتفاق 9 نقاط
9- الفتح 9 نقاط
10- الرائد 9 نقاط
11- الوحدة 7 نقاط
12- أبها 7 نقاط
13- العدالة 4 نقاط
14- الخليج 4 نقاط
15- الفيحاء نقطتان
16- الباطن نقطة