أعلنت المملكة عن رصدها أكثر من 80 مليار دولار لتنفيذ مئات المشاريع المائية خلال السنوات المقبلة، بهدف الوصول الشامل والعادل إلى مياه الشرب المأمونة والميسورة التكلفة للجميع، وإعادة تدويرها، وإدارة موارد المياه إدارة متكاملة وتقليل الأثر البيئي للقطاع.
وأكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه، الدكتور عبد العزيز الشيباني خلال كلمته في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، أن المملكة تعمل بشكل مستمر لإيصال خدمات الصرف الصحي للجميع، وزيادة نسبة السكان المشمولين بشبكة خدمات الصرف الصحي من 54% في 2017 م إلى أكثر من 95% بحلول 2030م.
وأشار إلى أن المملكة تسعى إلى إدارة مواردها المائية المحدودة إدارة متكاملة، وعملت على إدراج موضوع الإدارة المرنة والمستدامة للمياه لأول مرة ضمن خارطة عمل مجموعة العشرين، أثناء فترة رئاستها للمجموعة، مع سعيها لضمان استمراريّة طرح محور المياه ضمن محاور مجموعة العشرين خلال السنوات المقبلة. وفق “أخبار 24”.
وأضاف الدكتور الشيباني أن المملكة تبنت أيضاً الإستراتيجية الوطنية للمياه 2030 في عام 2018م؛ للوصول إلى قطاع مياه مستدام ينمي الموارد المائية ويحافظ عليها، ويصون البيئة ويوفر إمدادًا آمنًا، وخدمات عالية الجودة والكفاءة.
من جهة أخرى، اختارت اللجنة المنظِّمة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه، المملكة أحد النواب لرئاسة المؤتمر، وذلك تقديرًا لجهودها العالمية في تبني قضايا المياه.