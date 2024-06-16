سمو محافظ الخرج يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين

أدى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين في جامع الملك عبدالعزيز.
وقد استهل خطيب الجامع فضيلة الدكتور فهد بن منصور الدوسري خطبته بالاشارة إلى يوم الحج الأكبر الذي جاء بعد يوم عظيم وهو يوم عرفات الذي وقف في صعيده الحجيج يرفعون الدعوات ويشكرون الله ويذكرونه.
وأوضح فضيلته أن من أعظم الطاعات والقربات في هذا اليوم العظيم وأيام التشريق ذبح الهدي والأضاحي وذكر فضيلته بعض السنن والاداب في الأضحية وأحكامها.
وإلى ما يلقاه حجاج بيت الله الحرام من تسهيلات عظيمة وخدمات متميزة في كافة جوانب الحج وفي كل المشاعر مما كان له الأثر الكبير في إتمام الحجاج لحجهم بيسر وسهولة داعين الله لقادة المملكة وحكومتها.