“الأحد”.. التعليم تفتح باب “النقل الخارجي”

أعلنت وزارة التعليم، اليوم (الخميس)، عن مواعيد إجراءات النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1444هـ، وفق القواعد التنظيمية لإجراءات النقل.
وأكدت الوزارة إتاحتها التقديم على إجراءات النقل الخارجي من خلال نظام نور اعتباراً من الأحد المقبل 18 /9/ 1444هـ على أن تستمر إلى الخميس 7 /10/ 1444هـ .
وحددت الوزارة الإعلان عن نتائج النقل الخارجي يوم الخميس 28/ 10/ 1444هـ، كما حددت الأول من شهر ذي القعدة إلى الخامس من الشهر نفسه 1-5/ 11/ 1444هـ فترة للاعتراض على نتيجة إجراءات النقل، إضافة إلى اعتماد النتيجة النهائية يوم الأحد 8 / 11/ 1444هـ .
وأوضحت أن القواعد التنظيمية لإجراءات النقل تراعي مبدأ تكافؤ الفرص في نقل شاغلي الوظائف التعليمية، وحفظ حقوق المتقدمين وإعطاء نقاط لكل متقدم حسب خدمته، إلى جانب تمييز المعلمين ذوي الأداء العالي وتقديرهم.
وفق “أخبار 24”.