“16 ألف” أسرة سكنت مسكنها الأول بـ2024

بلغ عدد الأُسَر المستفيدة من المنتجات والحلول السكنية التي يقدمها برنامج “سكني” منذ بداية العام الجاري، 21877 أسرة سعودية، إلى جانب تسكين 16144 أسرة بمسكنها الأول.
وأوضح البرنامج أن شهر فبراير الماضي شهد استفادة 10256 أسرة من باقات الدعم الاختيارية التي يتيحها سكني للمستفيدين، فيما بلغ عدد الأُسَر التي سكنت مسكنها الأول 8337 أسرة.
يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتوفير منتجات سكنية متعددة وحلول تمويلية متنوعة، لتحقيق أهداف برنامج الإسكان برفع نسبة التملك للأسر السعودية إلى 70% بحلول عام 2030.
ويقدم “سكني” عدداً من باقات الدعم السكني لتسهيل تملك المسكن الأول؛ عبر تقديم دعم مالي غير مسترد بمبلغ 100 ألف أو 150 ألف ريال من خلال الشراكة بين صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية.
وتمنح هذه الباقات حلولاً مرنة ومتعددة لمستفيدي الوحدات السكنية الجاهزة و”تحت الإنشاء” و”البناء الذاتي”، حيث يُقدم الموقع والتطبيق خدمات: المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية، وعرض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونياً، والتسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء إلكترونياً.
وفق “أخبار 24”.