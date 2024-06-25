“اتحاد الغرف”: لا مجال لتغيير كميات عبوات الألبان

أكد اتحاد الغرف السعودية ممثلاً باللجنة الوطنية لمنتجي الألبان الطازجة أن تحضير وإنتاج اللبن يتم ضمن نظام آلي مُحكم، بدءًا من إنتاج الحليب، مروراً بتصنيعه وتعبئته في عبوات مختلفة الأحجام تمهيداً لتوزيعه بالأسواق.
وأوضح “اتحاد الغرف” بشأن ما تم تداوله في مقطع فيديو عبر وسائل التواصل تضمن مزاعم وجود نقص في كميات اللبن بعدد من عبوات بعض شركات الألبان، أن اختلاف الكميات في المظهر الخارجي داخل بعض العبوات يرجع إلى أن ثبات عبوات اللبن” في وضع محدد لفترة ينتج عنه هبوط المكونات الثقيلة وارتفاع السوائل الخفيفة الشفافة (الشرش المصل) لأعلى العبوة وليس نقصاً في الوزن والكمية، وبمجرد رج العبوة تعود الكميات لمكانها الطبيعي.
وأضاف أن برمجة نظام التعبئة تتم إلكترونياً، وفق الشروط القياسية وطبقا لحجم ووزن العبوات وذلك تحت رقابة مشددة ومعايير واختبارات جودة معتمدة، وعليه، فلا يوجد أي مجال أو احتمال لتغيير أو تعديل الكميات المعبأة في العبوات أو وزن كل عبوة ، لأن ذلك من شأنه أن يتسبب في خلل كامل بالنظام الآلي الخاص بمراحل الإنتاج والتصنيع.
وأشار إلى أن النظام الآلي يقوم باستبعاد العبوات غير المطابقة للمواصفات أثناء مرورها على آلة الوزن والمطابقة، خاصة مع وجود حساس إلكتروني للوزن، يتم من خلاله تعبئة العبوات وإغلاقها بشكل آلي عند وصولها إلى الوزن المعتمد دون أي تدخل بشري. وفق “أخبار 24”.
وأهاب “اتحاد الغرف” بأهمية استقاء المعلومات والبيانات الدقيقة من مصادرها المعتمدة، مُطَمْئِناً المستهلكين بأن مراحل إنتاج وتعبئة الألبان تتم وفق معايير عالية الدقة، لضمان توافق ومطابقة منتجات الألبان للمواصفات المطلوبة، بما فيها وزن وكمية كل عبوة.