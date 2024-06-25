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رياضة > مورديتش يدخل تاريخ اليورو
25/06/2024   12:54 م

مورديتش يدخل تاريخ اليورو

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بات قائد كرواتيا لوكا مودريتش أكبر لاعب يهز الشباك في تاريخ كأس أوروبا لكرة القدم عندما منح التقدم لمنتخب بلاده في مرمى إيطاليا حاملة اللقب الإثنين في لايبزيغ في الجولة الثالثة الاخيرة من منافسات المجموعة الثانية في نسخة المانيا.

وسجل لاعب وسط ريال مدريد الاسباني الهدف في الدقيقة 55 بعد دقيقة واحدة من إهداره ركلة جزاء تصدى لها حارس مرمى باريس سان جرمان الفرنسي العملاق جانلويجي دوناروما.

وهز مودريتش الشباك بعمر 38 عاما و289 يوما ماحيا الرقم القياسي السابق لمهاجم النمسا إيفيتشا فاستيتش عام 2008 في سن 38 عاما و257 يوما. وفق “أخبار 24”.

مورديتش يدخل تاريخ اليورو

رياضة
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