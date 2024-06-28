فتح التقديم ببرنامج “NVIDIA” للذكاء الاصطناعي

أتاحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، ممثلة في أكاديميتها، التسجيل في برنامج “NVIDIA”، لتدريب المدربين في الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتأهيلهم ليصبحوا مُدربين معتمدين من NVIDIA في هذا المجال.
ويتناول البرنامج، الذي تقدمه أكاديمية الذكاء الاصطناعي التوليدي بالشراكة بين “سدايا” و”NVIDIA”، مجموعة متنوعة من الموضوعات، منها أساسيات تعلُّم الآلة والشبكات العصبية، وهندسة الأوامر، وتحليل البيانات وتصويرها، ومعالجة مسبقة للبيانات وهندسة الخصائص.
ويشمل أيضًا معالجة مسبقة للبيانات ذات الصيغ المتعددة، وتصميم التجارب، وتطوير البرمجيات، ومكتبات بايثون للنماذج اللغوية الكبيرة، وتكامل النماذج اللغوية الكبيرة ونشرها، وتحسين الأداء للذكاء الاصطناعي التوليدي، والذكاء الاصطناعي الموثوق.
ويسهم البرنامج في إتقان المشاركين للمحتوى التدريبي المقدم من NVIDIA في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي ومنهجيات التدريب الفعالة، إلى جانب تزويدهم بالخبرة العملية في استخدام منصة NVIDIA وأدواتها لتطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي.
وينتهي البرنامج بحصول المتدرب على شهادتي (NVIDIA-Certified Associate: Multimodal Generative AI certification) و(NVIDIA-Certified Associate: Generative AI and LLMs certification) ، كما سيتمكن المتدرب من الحصول على شارة المدرب المعتمد من NVIDIA التي تشير إلى إكمال برنامج تدريب المدرب والتأهيل لتقديم دورات في المؤسسة التقنية العالمية بمجال الذكاء الاصطناعي التوليدي. وفق “أخبار 24”.
ويمكن الانضمام إلى هذا البرنامج من خلال الرابط الإلكتروني للهيئة، فيما يُشترط للتسجيل أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الماجستير أو الدكتوراه في علوم الحاسب أو ما يعادلها، ويفضل أن يكون له إسهامات بحثية في الذكاء الاصطناعي، وخبرة في تدريس مقررات أو دورات في هذه المجالات، ويستمر التسجيل حتى تاريخ 4 يوليو 2024.