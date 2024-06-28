“غوغل” تضيف 110 لغات جديدة لخدمة الترجمة

أضافت شركة “غوغل” الأمريكية، 110 لغات عالمية جديدة لخدمة الترجمة التي تقدمها الشركة عبر التطبيق الإلكتروني ومتصفح غوغل كروم، ليصبح بذلك إجمالي عدد اللغات المدعوة بالخدمة 243 لغة.
وأوضحت الشركة، وفقاً لموقع “The Verge” التقني، أن مستخدمي الخدمة يمكنهم الاستفادة من هذه اللغات الجديدة ضمن عملية الترجمة التي كانت تدعم 133 لغة في السابق، حيث يتم دعم جميع اللغات بنموذج الذكاء الاصطناعي “PaLM 2”.
ولفتت إلى أن أكثر من 614 مليون ناطق سيستفيدون باللغات المضافة حديثًا، وهو ما يمثل 8% من سكان العالم، ومن أبرز تلك اللغات الكانتونية، والمانكسية، والنكو، والبنجابية، والأمازيغية، والعفرية، حيث يتم فك تداخلها مع اللغات القريبة منها بواسطة نموذج “PaLM 2”. وفق “أخبار 24”.
وتراعي “غوغل” الأصناف واللهجات الإقليمية ومعايير التهجئة المختلفة، أثناء إضافة الدعم للغة، حيث تعد اللغات الجديدة جزءًا من مبادرتها لدعم مقدار 1000 لغة من خلال الذكاء الاصطناعي.