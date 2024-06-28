انطلاق فعاليات موسم صيف عسير

أطلق أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، رئيس هيئة تطويرها، فعاليات موسم الصيف تحت شعار “صيّف في عسير.. تراها تهول”.
ويأتي الموسم ضمن برنامج صيف السعودية 2024م، الذي يبدأ مطلع شهر يوليو من العام الجاري بإشراف هيئة تطوير المنطقة ودعم وزارة السياحة، والهيئة السعودية للسياحة، والهيئة العامة للترفيه.
ويستهدف صيف عسير زيادة أعداد الزوار بنسبة تزيد عن 15% مقارنة بالموسم الماضي، حيث يضم العديد من الفعاليات الترفيهية والثقافية والرياضية، ومنها إقامة الحفلات الغنائية على مسرح يسع أكثر من 16 ألف مقعد، يشارك فيها أبرز الفنانين والفنانات في الوطن العربي، بدءاً من 5 يوليو إلى 16 أغسطس.
كما يضم الموقع عددًا من التفعيلات المصاحبة، مثل “السيرك – العروض الكوميدية – العروض الهوائية – العروض الموسيقية، وغيرها”، حيث يشكل الموسم استمراراً للزخم الذي حققه الكشف عن الهوية السياحية لمنطقة عسير “#عسير_تهول” كأول هوية سياحية مناطقية، إلى جانب إطلاق الموقع الإلكتروني السياحي #اكتشف_عسير.
وفي جانب التفعيلات الثقافية، تأتي فعاليات قرية المفتاحة، وبسطة، وقصور أبو سراح، وقصور العسابلة، وقرية بن عضوان، وسوق ديرتنا، وطبب التاريخية، لتخلق لدى الزوار أثراً ثقافياً عن أصالة المنطقة وتراثها العريق.
ودعمت هيئة تطوير عسير تفعيل التجارب الرياضية والمغامرات المميزة، مثل فعالية هوساك، وباتل كارت، وفعالية نفس، وتجمع هذه الفعاليات روح الرياضة الممتعة والطبيعة الجغرافية الساحرة، بالإضافة إلى المزارع السياحية مثل مزرعة أعناب الغنية بالأشجار المعمرة والطبيعة البكر، التي توفر للزوار تجربة قطف الثمار الطازجة والاستمتاع مع العائلة بين أحضان الطبيعة.وفق “أخبار 24”.
ودعمت الهيئة تفعيل مجموعة من التجارب السكنية الترفيهية التي تميزت بطراز معماري من تراث وثقافة المنطقة بأساليب عمرانية حضاريّة مستلهمة من روح عسير، منها “مدماك، ترحاب، غيم”.
بدوره عبّر أمير منطقة عسير عن امتنانه العميق لمشاركة القطاعات الحكومية والخاصة في إطلاق هذا الموسم، معرباً عن تقديره لمساهماتهم الأساسية في العمل على إنجاحه وتقديم كل ما هو جديد على خارطة السياحة.