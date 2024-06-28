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رياضة > رافينيا يحسم موقفه من عرض الهلال
28/06/2024   9:42 م

رافينيا يحسم موقفه من عرض الهلال

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كشفت تقارير إعلامية عن موقف لاعب برشلونة، الدولي البرازيلي رافينيا من عرض نادي الهلال خلال الفترة الحالية للحصول على خدمات اللاعب بداية من الموسم المقبل.

وكان رافينيا قد دخل دائرة اهتمام الهلال في الفترة الماضية، بناءً على رغبة من جانب جورجي يجسوس المدير الفني للفريق في تدعيم صفوف الفريق بشكل رسمي.

وأكد برونو أندراي الصحفي الموثوق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “X”، أن رافينيا دياز لا يريد الانتقال إلى دوري روشن في الموسم المقبل، ويرغب في استمرار مسيرته مع نادي برشلونة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح، أن محادثات الهلال مع برشلونة مستمرة منذ أسابيع للتعاقد مع رافينيا خلال الفترة الماضية، ولكن الأمر يتوقف في الوقت الحالي، على موقف رافينيا النهائي من الانتقال إلى روشن.

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وفق “سبورت 24”.

 

رافينيا يحسم موقفه من عرض الهلال

رياضة
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