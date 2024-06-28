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رياضة > ماركو سيلفا الأقرب لقيادة الاتحاد
28/06/2024   9:41 م

ماركو سيلفا الأقرب لقيادة الاتحاد

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بات البرتغالي ماركو سيلفا هو المرشح الأقوى خلال الساعات الماضية لتولي تدريب نادي الاتحاد.

ووضعت إدارة نادي الاتحاد، البرتغالي ماركو سيلفا، المدير الفني الحالي لفريق فولهام الإنجليزي، على رأس قائمة المدربين المرشحين لتولي تدريب الفريق.

وارتبطت عدة أسماء بتولي تدريب الاتحاد خلفًا لغاياردو خلال الأسابيع الماضية، على رأسها النمساوي أدي هوتر، والألماني دينو توبمولر، والبرتغالي ماركو سيلفا.

وقال الصحفي الموثوق به “رودي جاليتي” عبر حسابه بـ “إكس”، إن الاتحاد يضع ماركو سيلفا على رأس قائمة المدربين المرشحين لتدريب الفريق. وفق “سبورت 24”.

وأشار إلى أن المفاوضات الجادة بين الطرفين ستبدأ قريبًا من أجل حسم الأمر.

وخاض ماركو سيلفا عدة محطات تدريبة قبل فولهام مع أندية واتفورد وايفرتون وهال سيتي وأولمبياكوس.

وتترقب جماهير الاتحاد الإعلان رسميًا عن رحيل الأرجنتيني غاياردو والكشف عن المدير الفني الجديد للفريق.

ماركو سيلفا الأقرب لقيادة الاتحاد

رياضة
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