أرباح سابك للمغذيات تصعد لـ705 ملايين بالربع الثاني

ارتفعت أرباح سابك للمغذيات الزراعية، التي تعد واحدة من أكبر الشركات المنتجة للأسمدة الكيماوية في العالم، إلى 705 ملايين ريال في الربع الثاني من العام الجاري، وبنسبة 8.3%، مقارنة بأرباح 651 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.
وقالت الشركة في بيان على “تداول” اليوم (الأحد)، إن أرباحها انخفضت بنسبة 5% إلى نحو 1.54 مليار ريال بنهاية النصف الأول 2024، مقارنة بأرباح 1.63 مليار ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2023.
وأوضحت الشركة أن سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى ارتفاع في المبيعات نتيجة ارتفاع الكميات المبيعة بنسبة 6%، وارتفاع الإيرادات نتيجة ارتفاع الكميات المبيعة، وارتفاع إيرادات التمويل، وقد قابل ذلك انخفاض متوسط أسعار البيع للشركة بنسبة 4% وارتفاع تكلفة المبيعات. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أن سبب انخفاض الأرباح خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى انخفاض في المبيعات في ظل انخفاض متوسط أسعار البيع بنسبة 6%، وقد قابل ذلك ارتفاع الكميات المبيعة بنسبة 2%.