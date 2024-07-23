المعهد الصناعي الثانوي بالخرج يعلن عن فتح القبول المباشر في الدبلوم المعاهد الصباحي

يعلن المعهد الصناعي الثانوي بالخرج عن فتح القبول المباشر في الدبلوم المعاهد الصباحي والبرامج الصباحية لخريجين الثانوي (اليدوي) ، يجب على المتقدمين مراعاة مطابقة شروط القبول انشاء حساب على بوابة قبولي من خلال الربط
https://adm.tvtc.gov.sa/auth
للراغبين التسجيل التوجه لمقر المعهد الصناعي الثانوي بالخرج مكتب القبول والتسجيل.
للتسجيل يتطلب الآتي :
. احضار شهادة ثالث متوسط (الكفاءة)
. يتطلب تكون لدى المتقدم هويه وطنية
. يتطلب يكون لدى المتقدم حساب بنكي باسمه بأي بنك
.يتطلب يكون لدى المتقدم حساب في أبشر ونفاد