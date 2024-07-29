تناوُل الألياف أثناء الحمل يحمي قلب الجنين

أكّدت دراسة حديثة أُجريت بجامعة “موناش” الأسترالية، أن اتباع نظام غذائي غني بالألياف أثناء الحمل، يقلل من خطر إصابة الجنين بأمراض القلب والأوعية الدموية بعد الولادة.
وأوضحت الدراسة المنشورة بدورية ” Circulation Research” الطبية، أن التجارب السريرية أثبتت أن اتباع هذا النظام الغذائي يجعل القلب أقل حساسية للمحفزات الالتهابية والمناعية، ما يعينه على مواجهة أمراض القلب المزمنة.
وأوصت بعدم التنقل بين خيارات النظام الغذائي أثناء الحمل، حيث يمكن استبدال الجبن الطري بالسبانخ، واللحوم بالزبادي، لدعم صحة الأمعاء، وخفض نسبة الكوليسترول، وتقوية أنسجة القلب لدى الجنين. وفق “أخبار 24”.
ووجد الباحثون أن الأمهات والأطفال الذين يتبعون نظامًا غذائيًا غنيًا بالألياف، يتمتعون أيضًا بأمعاء أكثر صحة، كما يساعد النظام على جعل مستويات بلازما الدم لدى الأمهات أعلى بنسبة 50% من الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة.