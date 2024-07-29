رحلات منتظمة بين جدة وسمرقند

صرحت الهيئة العامة للطيران المدني لخطوط سمرقند الجوية الأوزبكية “سام آير” ببدء تشغيل رحلات منتظمة بين المملكة وأوزبكستان.
وتبدأ الرحلات بين سمرقند وجدة اعتبارًا من 30 يوليو الجاري، بواقع رحلتين أسبوعيًا.
تأتي هذه الخُطوة في إطار جهود الهيئة المستمرة لتعزيز الربط الجوي وربط المملكة بالعالم، بالإضافة إلى تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 المتمثلة في جعل المملكة منصة لوجستية عالمية.
وكان الطيران المدني قد صرح مؤخراً لعدد من شركات الطيران الأوروبية والآسيوية، بتسيير رحلات منتظمة بين المملكة وتلك الدول، وذلك في إطار جهود الهيئة العامة للطيران المدني المستمرة لتعزيز الربط الجوي وربط المملكة بالعالم؛ في إطار جهودها لفتح آفاق جديدة للسفر، بما يتوافق مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران. وفق “أخبار 24”.