رسميًا.. النصر يقيل مدربه البرتغالي “فيتوريا”.. وتعيين ألين هورفات بدلًا منه

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي النصر، صفوان السويكت، اليوم الأحد، إقالة البرتغالي روي فيتوريا، من تدريب الفريق الأول لكرة القدم، وتعيين مدرب شباب النصر السيد ألين هورفات مديرا فنيا للفريق الأول مؤقتا.
وقال السويكت، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “تسلمت تركة ثقيلة وتحملت المسؤولية في وقت صعب بدعم من رجالات النصر، ووفقنا الله بالحصول على ملعب خاص يليق بالنصر وجماهيره”.
وتابع: “عملنا على تحقيق التوازن والإصلاح التدريجي مع الحفاظ على المكتسبات في ظروف صعبة وقاهرة، ولظروف المرحلة فقد قررنا إعادة هيكلة إدارة كرة القدم كما يلي:
1- إنهاء عقد الجهاز الفني بقيادة فيتوريا بالتراضي.
2- تعيين مدرب شباب النصر ألين هورفات مديرا فنيا للفريق الأول مؤقتا.
3- استحداث إدارة لقياس الأداء الفني تضم في عضويتها مستشارا فنيا سعوديا ومستشارا فنيا أجنبيا وضمهم للجهاز الفني. وفق “أخبار 24”.
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١- إنهاء عقد الجهاز الفني بقيادة السيد فيتوريا بالتراضي.
٢- تعيين مدرب شباب النصر السيد ألين هورفات مديرا فنيا للفريق الأول مؤقتا
٣- استحداث إدارة لقياس الأداء الفني تضم في عضويتها مستشار فني سعودي ومستشار فني أجنبي وضمهم للجهاز الفني.
ونسأل الله التوفيق والسداد💛💙
— د. صفوان السويكت (@AlsuwaiketS) December 27, 2020