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أخبار محلية > بالفيديو.. أعطاه والده أرضًا فهل يرجعها للورثة بعد وفاة الأب؟ الشيخ المطلق يُجيب
28/12/2020   8:15 ص

بالفيديو.. أعطاه والده أرضًا فهل يرجعها للورثة بعد وفاة الأب؟ الشيخ المطلق يُجيب

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رد عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المطلق، على سؤال حول الحكم في إرجاع أرض منحها صاحبها لابنه قبل وفاته.

وأوضح خلال لقائه في برنامج “فتاوى” على قناة “روتانا خليجية”، أنه إذا كان السائل قد قبض الأرض قبل الوفاة، فإن ذلك يعني أنها أصبحت ملكه.

وقال في حال كان منح الأب الأرض للابن على سبيل الأثرة، فإنه من الممكن للورثة الحصول على حكم قضائي بإعادة الأرض، وذلك حسب رؤية القاضي. وفق “أخبار 24”.

وذكر أن في حال إذا كان منح الأب الأرض للابن للحاجة، فإن ذلك لا يتطلب ردها بعد وفاته للورثة.

بالفيديو.. أعطاه والده أرضًا فهل يرجعها للورثة بعد وفاة الأب؟ الشيخ المطلق يُجيب

أخبار محلية
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