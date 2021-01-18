ليس النصر أو الاتحاد.. عبدالله الحمدان يحسم وجهته المقبلة

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، قد حسم وجهته المقبلة، حال قرر الرحيل عن صفوف الشباب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وقالت مصادر وفقًا لصحيفة “الرياض”، إن الحمدان يقترب من الرحيل عن ناديه الحالي، وذلك بعد تصريحات رئيس الشباب، خالد البلطان، الذي قلل من إمكانياته الفنية والإشارة إلى تدخل والده في مستقبله.
وأوضحت المصادر، أن الهلال هو الخيار الأول والأقرب بالنسبة للحمدان ولأسرته، بعد تعثر المفاوضات مع الشباب، ورفض رئيسه خالد البلطان زيادة عرض إدارته الحالي واكتفائها بمبلغ محدد.
وتابعت المصادر، أنه من المستبعد دخول النصر في مفاوضات مع وكيل الحمدان جراء الأزمة المالية التي يمر بها النادي بجانب تضخم وتراكم الديون عليه.
وأشارت المصادر، إلى أن الأهلي مستبعد لأوضاعه المالية أيضاً، ولرغبة الإدارة في توفير المبلغ لجلب مدافع، أما الاتحاد ففرصه ضعيفة جداً لرغبة أسرة الحمدان ببقائه بجانبها في الرياض.