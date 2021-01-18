بالفيديو.. “العميري”: لا يوجد لاعب سعودي يستحق 10 ملايين حتى سلمان الفرج

أكد الإعلامي الرياضي محمد العميري، أنه لا يوجد لاعب سعودي حاليًا يستحق 10 ملايين ريال في الموسم، موضحًا المبلغ الشهري الذي يتقاضاه مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، سعود عبدالحميد.
وقال “العميري” في تصريحات لبرنامج “رياضة ميديا” على القناة الرياضية السعودية: “لا يوجد لاعب سعودي حاليًا يستحق 10 ملايين ريال في السنة.. الأندية تستطيع بهذه القيمة جلب لاعبين من أفريقيا والأندية الأوروبية على أعلى مستوى فني ومهارة من اللاعب المحلي”.
وأوضح: “حتى سلمان الفرج مع فريقه الهلال، لا يستحق 10 ملايين ريال في الموسم.. سعود عبدالحميد في نادي الاتحاد يتقاضى 10000 ريال شهريًا”. وفق “أخبار 24”.
وأشار “العميري”: “نجد اللاعب السعودي يشترط على ناديه الحصول على مبالغ مالية كبيرة لأنه يضمن أنه أساسي، وأنه لا يوجد منافس له في مكانه على أرض الملعب”، مطالبًا الأندية إعطاء الفرص للاعبين الشباب لأنهم يستحقون.
#رياضة_ميديا | محمد العميري :
سلمان الفرج لا يستحق مبلغ 10 مليون ريال بالسنة، وسعود عبد الحميد راتبه الشهري فقط 10 آلاف ريال. pic.twitter.com/wCvQZ85ZDs
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 18, 2021