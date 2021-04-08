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أخبار محلية > “تقويم التعليم” توقع 8 اتفاقيات مع شركات تعليمية طلبت الحصول على الاعتماد المدرسي
08/04/2021   2:39 م

“تقويم التعليم” توقع 8 اتفاقيات مع شركات تعليمية طلبت الحصول على الاعتماد المدرسي

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وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والتميز الدراسي “تميز”، أمس (الأربعاء)، 8 اتفاقيات تعاون مع شركات تعليمية، تقدمت للحصول على الاعتماد المدرسي لعام 2021.

وتهدف الاتفاقيات إلى إتاحة الفرصة للشركات التعليمية للتسجيل واستخدام المنصة الإلكترونية بهيئة “تقويم التعليم”، لإجراء التقويم الذاتي والاستفادة من البرامج التعريفية، وفقًا للضوابط المعتمدة لدى الهيئة.

يذكر أن الهيئة ستوقع الأسبوع القادم، عدداً من الاتفاقيات مع 8 شركات تعليمية، كما وقعت سلسلة اتفاقيات في فبراير الماضي، مع عدد من الشركات التي طلبت الحصول على الاعتماد المدرسي. وفق “أخبار 24”.

“تقويم التعليم” توقع 8 اتفاقيات مع شركات تعليمية طلبت الحصول على الاعتماد المدرسي

أخبار محلية
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