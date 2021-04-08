بالفيديو.. “الحرس الوطني” يحتفل بتخريج 1058 خريجًا من دورات الفرد الأساسي للمستجدين

احتفل مركز تدريب الحرس الوطني بالرياض، بتخريج عدد من دورات الفرد الأساسي للمستجدين، والبالغ عددهم 1058 خريجاً.
وشهد الاحتفال حضور قائد المركز المكلف، العميد بدر المطيري، مراسم تخريج الدفعة، بجانب أداء الخريجين للقسم، وتوزيع عدد من دروع التميز للعام التدريبي الحالي.
الجدير بالذكر أن الحفل تم وفقا للإجراءات الاحترازية، ومنها التزام الحاضرين بارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وذلك للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا الجديد. وفق “أخبار 24”.
مركز تدريب الحرس الوطني بالرياض يحتفل بتخريج عدد من دورات الفرد الأساسي للمستجدين والبالغ عددهم 1058 خريجاً، وذلك بحضور قائد المركز المكلف العميد بدر المطيري.#وزارة_الحرس_الوطني pic.twitter.com/8EmydNUn6K
— وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) April 8, 2021