بشرى سارة لجماهير الهلال بشأن تحديد موعد عودة الدوسري والفرج

كشفت تقارير صحفية عن موعد عودة ثنائي فريق الهلال سالم الدوسري وسلمان الفرج، للمشاركة في التدريبات الجماعية.
وأوضحت التقارير وفقًا لصحيفة “الجزيرة” فأن الجهاز الطبي لفريق الهلال يمنح سالم الدوسري الضوء الأخضر للعودة للتدريبات بعد أسبوع.
وأشارت الصحيفة إلى أنه من المحتمل أن يدخل سلمان الفرج للتدريبات الجماعية قبل مواجهة الشباب القادمة في الدوري السعودي للمحترفين يوم 7 مايو.
ويستعد الهلال لخوض مواجهة أمام شباب الأهلي الإماراتي يوم الأحد 18 أبريل، وذلك في إطار منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2021.