سمو محافظ الخرج يتسلم تقريراً عن الحملة الأمنية لمكافحة المخدرات في المحافظة

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج تقريراً عن أهم أعمال إدارة مكافحة المخدرات بالمحافظة خلال الفترة الماضية .
جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بديوان المحافظة اليوم الاحد الموافق ١٤٤٥/١١/١١هـ مدير إدارة مكافحة المخدرات بالمحافظة العميد خالد بن حمد البدر
واطلع سموه على الإنجازات التي قام بها رجال مكافحة المخدرات بالمنطقة وجهودهم الميدانية وإحصائيات الضبطيات.
مشيداً بجهود رجال المكافحة وما يبذلونه ، ومؤكداً على استمرارها وتكثيفها لحماية المجتمع من كل ما يُشكلُ خطرًا على أمنه وسلامة أفراده.