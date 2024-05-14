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جديد الخرج > سمو محافظ الخرج يرعى حفل مدارس النخبة بتعليم المحافظة
14/05/2024   11:17 م

سمو محافظ الخرج يرعى حفل مدارس النخبة بتعليم المحافظة

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج اليوم، حفل تخريج الدفعة السادسة والعشرين من طلاب ثانوية النخبة الأهلية للعام الدراسي 1445هـ ، بحضور مدير التعليم بالمحافظة أ.د خالد بن عبدالله العتيبي، والقيادات التربوية بتعليم الخرج.  تخلل الحفل مسيرة للطلاب الخريجين وعدد من الكلمات واللوحات الإنشادية.

وهنأ سموه الطلاب الخريجين مثمناً الجهود المبذولة من أسر الطلاب ومن إدارة التعليم والمدارس .

وفي الختام كرم سمو المحافظ الخريجين والمدارس المتميزة في النشاط الطلابي بتعليم الخرج.

سمو محافظ الخرج يرعى حفل مدارس النخبة بتعليم المحافظة

جديد الخرج
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