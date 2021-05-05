بالفيديو.. ماذا قال زياد اليوسف بعد خسارته في انتخابات الأهلي وفوز النفيعي؟

علق المرشح السابق زياد اليوسف، على خسارته في انتخابات مجلس إدارة الأهلي، وإعلان فوز منافسه ماجد النفيعي، رئيسا للنادي لمدة 4 سنوات مقبلة.
وقال “اليوسف” في تصريحات صحفية، عقب انتهاء الجمعية العمومية: “كنا نتنافس أنا وماجد النفيعي على حب الأهلي وخدمة الكيان.. نحن هنا لخدمة النادي”.
وتابع “اليوسف”: “الأهلي بحاجة في الوقت الحالي إلى تكاتف الجميع، والوقوف في صف واحد لخدمة الأهلي وجماهيره.. وبالتوفيق للرئيس الجديد ماجد النفيعي”. وفق “أخبار 24”.
#الدوري_مع_وليد | زياد اليوسف – المرشح لرئاسة #الأهلي: نحن هنا لخدمة الكيان فزت أنا أو ماجد النفيعي.. #قناة_SBC pic.twitter.com/adz5RC2jGc
— #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) May 4, 2021