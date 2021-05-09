رُفع أذان المغرب بواسطة مكبرات الصوت، لأول مرة فوق جسر برج لندن الشهير، الذي يربط ضفتي نهر التايمز، وذلك كجزء من مبادرة للإفطار الجماعي لعدد من المسلمين بتنظيم من مسجد شرق لندن.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، المؤذن البريطاني من أصل بنغالي، قاضي شفيق الرحمن (35 عامًا)، وهو يقف على جسر لندن ويرفع الأذان بنسخة مستوحاة من أذان الحرم المكي، وسط حماية الشرطة البريطانية وتجمع الناس حوله.
واحتفى الحساب الرسمي لمدينة لندن على “تويتر”، بالمسلمين بهذه المناسبة، ونشر صورة تظهر عدداً من الحضور يحملون لافتة تهنئ المسلمين بشهر رمضان وقرب حلول عيد الفطر المبارك.
يشار إلى أن المؤذن شفيق الرحمن، كان قد قام في العام الماضي برفع الأذان في موقع “كناري وارف” بلندن، في قلب الحي المالي بالمدينة.
وفق “أخبار 24”.