سمو محافظ الخرج يكرم متدربي كلية التقنية بالمحافظه لحصولهم على جائزة المركز الأول في مسابقة الروبوت والذكاء الاصطناعي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج بمكتبة في ديوان المحافظة اليوم الاثنين الموافق ١٤٤٥/١٠/٢٧هـ عميد الكلية التقنية بالخرج المهندس أحمد بن عبدالرحمن المساعد يرافقه عدد من منسوبي الكلية والمتدربين بمناسبة حصولهم على جائزة(المركز الأول في مسابقة الروبوت والذكاء الإصطناعي
(VEX Robotics Ove Under 2024)
ضمن فريق منطقة الرياض والذي نظمته المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني خلال الفترة ٦-٧/ ١٠/ ١٤٤٥هـ على مستوى المنشأت التدريبية بالمملكة) .
وهنأهم سموه على حصولهم على هذا الإنجاز الذي يضاف لإنجازات الكلية على مستوى المنطقة، وأشاد سموه بإنجازات المتدربين الموهوبين متمنيًا لهم التوفيق والسداد.