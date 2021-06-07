وفاة صالح الحميدان مدير عام صحيفة اليوم الأسبق .. ووزير الإعلام ينعاه

توفي فجر اليوم (الإثنين)، مدير عام صحيفة “اليوم” وعضو إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية سابقاً، صالح بن علي الحميدان.
وصُلي على الفقيد بعد صلاة ظهر اليوم (الإثنين)، وجرى دفن جثمانه في مقبرة الدمام، فيما ذكرت مصادر أنه توفي أثناء صلاته ركعتين قبل الفجر.
ونعى وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي، الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن “الحميدان” ترأس مجلس إدارة عدد من الشركات منذ 2010، وشغل منصب رئيس لجنة الموارد البشرية في “غرفة الشرقية” منذ 2004، وممثل السعودية عن أصحاب الأعمال في “منظمة العمل الدولية” وفي “منظمة العمل العربي” منذ 2003م، كم شغل منصب نائب الأمين العام لـ”الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية”.