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أخبار محلية > “هيئة النقل” تحدد موعد تطبيق قرار إلزام مكاتب تأجير السيارات بالعقد الإلكتروني الموحد
07/06/2021   8:54 م

“هيئة النقل” تحدد موعد تطبيق قرار إلزام مكاتب تأجير السيارات بالعقد الإلكتروني الموحد

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حددت الهيئة العامة للنقل موعد التطبيق الإلزامي لقرار اقتصار إصدار جميع عقود تأجير السيارات من خلال بوابة “تأجير” وإلزام جميع منشآت تأجير السيارات في المملكة باعتماد العقد الإلكتروني الموحد، الذي سيتم إصداره عبر بوابة “تأجير” الإلكترونية التابعة للهيئة، وذلك وفق أربع مراحل.

وأوضحت الهيئة أن المراحل الأربع التي سيتم فيها تطبيق القرار تبدأ أولاها بتاريخ 25 يوليو 2021م على منشآت التأجير المصنفة ضمن الفئة (د)، وكذلك المنشآت المرخصة غير المصنفة في النشاط، والمنشآت التي لا زالت تبرم العقود بشكل يدوي.

ولفتت إلى أن المرحلة الثانية ستكون لمنشآت التأجير المصنفة ضمن الفئة (ج) وسيبدأ إلزامها في تاريخ 1 سبتمبر 2021م، فيما ستحدد الهيئة العامة للنقل لاحقًا تاريخ تطبيق المرحلة الثالثة والرابعة من هذا القرار الذي سيشمل منشآت التأجير المصنفة ضمن الفئة (ب) و(أ). وفق “أخبار 24”.

وبيّنت الهيئة أن هذا القرار يأتي انطلاقاً من دورها التنظيمي والتشريعي لأنشطة النقل بالمملكة، وامتدادًا لخطتها في تطوير قطاع تأجير المركبات بما يحقق التطلعات ويدعم بقية القطاعات كالسياحة والترفيه والأعمال، مشيرة إلى أن القرار سيكفل لجميع الأطراف ذات العلاقة حقوقهم وفق عقد موحد مكتمل المتطلبات والبنود النظامية من خلال (بوابة تأجير).

“هيئة النقل” تحدد موعد تطبيق قرار إلزام مكاتب تأجير السيارات بالعقد الإلكتروني الموحد

أخبار محلية
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