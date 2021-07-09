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أخبار محلية > رحلات “كروز السعودية” تنطلق مجدداً من جدة إلى 3 وجهات في البحر الأحمر
09/07/2021   12:25 م

رحلات “كروز السعودية” تنطلق مجدداً من جدة إلى 3 وجهات في البحر الأحمر

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أعلنت شركة “كروز” السعودية فتح باب الحجوزات في رحلاتها الترفيهية في البحر الأحمر، التي ستنطلق من جدة على متن السفينة MSC Bellissima العملاقة.

وأوضحت الشركة أن سفينة MSC Bellissima ستبحر لأول مرة في البحر الأحمر، وسيحظى الراكب في الرحلة بالاستمتاع بمنتجع متكامل، ومطاعم متنوعة، وفعاليات ترفيهية، ومرافق رياضية، وأخرى للاستجمام والاسترخاء.

ولفتت إلى أن السفينة ستبحر داخل المياه الإقليمية إلى 3 مسارات، وهي جزر ينبع، وشواطئ الأردن، وسواحل مصر، مؤكدة أن الرحلة مناسبة لجميع أفراد العائلة والشباب والأطفال، وسعر الحجز بها يبدأ من 2150 ريالا للشخص الواحد. وفق “أخبار 24”.

رحلات “كروز السعودية” تنطلق مجدداً من جدة إلى 3 وجهات في البحر الأحمر

أخبار محلية
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