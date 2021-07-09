أطلقت المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان”، برنامج الأضاحي، وذلك تزامناً مع اقتراب موسم الحج وعيد الأضحى.
وأوضحت منصة “إحسان” أن خطوات إخراج الأضحية تكون عن طريق: الدخول إلى المنصة، ثم اختيار الأضاحي من قائمة برامجنا، واختيار الأضحية وتحديد العدد، وإكمال عملية الدفع، ثم ستصل للمستفيد تحديثات عن حالة الأضحية أولاً بأول.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمنصة عبدالعزيز الحمادي، إن برنامج “أضاحي” يتيح لمستخدميه تقديم الأضحية عبر خطوات بسيطة لا تستغرق أكثر من 60 ثانية، مشيراً إلى أن ذبح وتوزيع الأضاحي على مستحقيها يتم داخل المملكة في وقتها الشرعي، وعن طريق مجازر معتمدة يتم التأكد من توافر جميع الشروط الصحية فيها.
وأبان أن برنامج الأضاحي يضمن لمستخدميه استيفاء الأضاحي للشروط الشرعية في أنواعها، ومواصفاتها، وذبحها، وتوزيعها.
وفق “أخبار 24”.