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جديد المحليات > رسالة الحرمين إلى العالمية عبر 20 لغة
28/06/2024   6:22 ص

رسالة الحرمين إلى العالمية عبر 20 لغة

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واصلت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي جهودها لإيصال رسالة الحرمين للعالم عبر تفعيل قطاع اللغات والترجمة بالرئاسة؛ مع ترجمة خطب الحرمين والجمعة وتقديم العديد من المبادرات منها صناعة محتوى إثرائي مترجم إلى عدة لغات، وكذلك خِدمات الترجمة لجميع المناشط والفعاليات والمبادرات الدينية المقامة بالحرمين.

واستخدمت إدارة اللغات والترجمة برئاسة الشؤون الدينية، العديد من الوسائل التقنية الحديثة لبث خطب ودروس الحرمين مترجمة من خلال مشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمة؛ بهدف تجسيد الإسلام بمنهجه الأصيل، ونشر رسالة المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى أكبر عدد من المستفيدين.

وترتكز أهداف رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي على الإثراء الديني سواء في حلقات القرآن الكريم والدروس العلمية والتوجيه والإرشاد والتوعية الميدانية والأئمة والمؤذنين وإجابة السائلين؛ كونها جميعًا تصب في تحقيق رسالة الحرمين الوسطية عالميًا بعدة لغات، وإبراز دور المملكة الجوهري في خدمة الحرمين وقاصديهما. وفق “أخبار 24”.

يشار إلى نحو 621 مليون مستمع حول العالم استفاد من ترجمة خطبة عرفات لهذا العام 1445 هجرية؛ وهو رقم قياسي مقارنة بالسنوات الماضية، وأولية تاريخية، حيث تم بث الخطبة مترجمة بـ 20 لغة من خلال منصة وتطبيق “منارة الحرمين”؛ فيما نجح مشروع الترجمة الفورية لخطبة عيد الأضحى المبارك بـ(20) لغة عالمية، للوصول إلى نحو 20 مليونًا، من ضمنهم 6 ملايين مستمع فوري -وهو العدد الأكبر من نوعه- الذي تحققه الرئاسة في تاريخها.

رسالة الحرمين إلى العالمية عبر 20 لغة

جديد المحليات
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