“روابط راسخة”.. المملكة تشارك البحرين الاحتفال بيومها الوطني

تحتفل مملكة البحرين اليوم وغداً 16 و17 ديسمبر، بإحياء ذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح، والذكرى الـ 50 للانضمام للأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية، والذكرى الـ 22 لتولي ملك البلاد حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم.
ورغم توليه مقاليد الحكم يوم وفاة والده الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، في 6 مارس 1999، إلا أن ملك البحرين آثر استمرار احتفال البلاد بعيدها الوطني يوم 16 ديسمبر الذي يصادف تولي والده السلطة عام 1961، ليؤرخ بالتاريخ نفسه ذكرى عيد الجلوس.
وشهدت البحرين في عهد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، نقلة نوعية بإعلان عدة إصلاحات دستورية والميثاق الوطني عام 2001، ما اعتبر عودة للحياة البرلمانية والديمقراطية للمملكة، إضافة للبنية الاقتصادية الحديثة التي عززت مكانة المملكة البحرينية تجاريًا وسياحيًا. وفق “أخبار 24”.
العفو عن المحكومين
وأصدر ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، مرسومًا ملكيًا بالعفو الخاص والإفراج عن 105 نزلاء محكومين في قضايا مختلفة، بعد قضائهم فترة من العقوبة المقررة، بمناسبة الأعياد الوطنية، وإحياءً لذكرى قيام الدولة، وحرصًا على إتاحة الفرصة لمن شملهم العفو للاندماج في المجتمع.
أسبوع الاحتفالات
وتزامنا مع الاحتفالات، تستضيف حلبة البحرين الدولية “موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط” أسبوعا حافلا بالفعاليات والبطولات المحلية والإقليمية والدولية.
وتستضيف الحلبة عددا من الفعاليات والبطولات والتي ستنطلق هذا الأسبوع وتحديدا يوم الخميس 16 ديسمبر وأبرزها واحدة من أكبر بطولات الكارتنج في العالم، بطولة النهائيات الكبرى لتحدي روتاكس ماكس 2021، والحفل الغنائي لبتلكو وبطولة البحرين الوطنية لسباقات السرعة “الدراغ” وعروض الألعاب النارية.
وسيتمكن الجماهير البحرينية من حضور الحفل الغنائي المنظم من قبل بتكلو في حلبة البحرين الدولية وذلك لعدد من الفنانين أبرزهم فلبراتشي ومحمد ربيعة وجابر التركي وذلك الخميس 16 ديسمبر من الساعة 7 مساء وحتى 9 مساء.
تفاعل المملكة مع اليوم الوطني البحريني
وبعثت القيادة ببرقيتي تهنئة لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني، أعرب خلالهما خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لحكومة وشعب البحرين.
وأشادت القيادة في المملكة، بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين والتي يسعى الجميع لتعزيزها في مختلف المجالات.
الهوية الإعلامية الموحدة
في السياق نفسه، أصدر مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام، الهوية الإعلامية الموحدة وشعارها اللفظي روابط راسخة، مشاركة من المملكة في الاحتفاء باليوم الوطني الخمسين لمملكة البحرين.
يأتي ذلك تعبيرًا عن عمق العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة التي تربط القيادتين والشعبين الشقيقين، وما تشهده من تطور ونماء مستمر على المستويات كافة.