تعرف على جدول ترتيب دوري المحترفين بعد انتهاء مباريات الأحد

حافظ فريق الكرة بنادي الاتحاد، على صدارة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد نهاية مباريات يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ14 من البطولة.
وأُقيمت 3 مباريات في اليوم الثاني من الجولة الـ14 (الأحد)، وابتسمت جميعها لأصحاب الأرض؛ حيث تمكنوا من تحقيق الفوز، بعدما نجح الطائي في الفوز على الفيصلي (3- 1)، وحقق النصر الفوز على الحزم بهدفين مقابل هدف، فيما تمكن الاتحاد من تحويل تأخره بثنائية ضد الاتفاق إلى فوز بثلاثية.
واحتل فريق الاتحاد جدول ترتيب دوري المحترفين بعد مباريات الأحد، برصيد 29 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة ضد الهلال، يليه ضمك برصيد 26 نقطة، وبفارق نقطة عن الشباب الذي يستعد لمواجهة التعاون الإثنين.
وتقدم النصر إلى المركز الرابع برصيد 23 نقطة، وبفارق نقطتين عن الهلال صاحب المركز الخامس، وحل الفيحاء سادسًا بـ20 نقطة، ثم الرائد سابعا برصيد 18 نقطة. وفق “أخبار 24”.
ويتواجد الفتح في المركز الثامن برصيد 16 نقطة، بالتساوي مع الاتفاق والطائي، فيما يقع فريق الأهلي في المركز الـ11 برصيد 15 نقطة، متساويًا مع فريقي الفيصلي وأبها أصحاب المراكز الـ12 و13.
ويحتل الباطن المركز الـ14 برصيد 14 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن التعاون صاحب المركز الـ15، ويتذيل فريق نادي الحزم جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 11 نقطة.