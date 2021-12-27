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رياضة > تعليق أحمد حجازي على فوز الاتحاد المثير ضد الاتفاق
27/12/2021   2:02 م

تعليق أحمد حجازي على فوز الاتحاد المثير ضد الاتفاق

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علق مدافع الاتحاد، المحترف المصري أحمد حجازي، على فوز فريقه المثير أمام نظيره الاتفاق، بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 14 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونشر أحمد حجازي صورة لنجوم الاتحاد وجماهير ناديه، وعلق عليها: “3 نقاط وعودة أخرى لتأكيد روح المكسب وتاثير جمهورنا.. الحمدلله”. وفق “أخبار 24”.

بهذه النتيجة رفع فريق الاتحاد رصيده إلى النقطة 29، في صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بينما جاء الاتفاق في المركز التاسع بجدول ترتيب البطولة بـ17 نقطة.

تعليق أحمد حجازي على فوز الاتحاد المثير ضد الاتفاق

رياضة
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