“ريال مدريد Vs برشلونة”.. السوبر الإسباني يجذب أنظار العالم نحو الرياض

ينتظر عشاق كرة القدم في العالم بشغفٍ بالغ، انطلاق بطولة كأس السوبر الإسباني، التي تقام على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، خلال الفترة من 12 إلى 16 يناير الجاري، وتشمل منافسات أربعة أندية.
وتنطلق منافسات كأس السوبر الإسباني 2022، التي تحتضنها المملكة للمرة الثانية بمشاركة 4 فرق إسبانية، هي أتلتيكو مدريد بطل الدوري الإسباني ووصيفه ريال مدريد، وبرشلونة بطل كأس الملك، وأتلتيك بيلباو وصيف الكأس.
وتأتي استضافة المملكة لهذا الحدث الكروي الكبير، نظير الدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع الرياضي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، واستمراراً لاستضافة المملكة لأكبر وأهم الأحداث الرياضية العالمية المختلفة؛ تنفيذاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 وضمن مبادرات برنامج “جودة الحياة”. وفق “أخبار 24”.
ويحتضن ملعب الملك فهد الدولي بالرياض عند العاشرة من مساء الأربعاء، الكلاسيكو المرتقب الذي سيجمع فريقي ريال مدريد وبرشلونة في أولى مباريات هذه البطولة، فيما ستقام المباراة الثانية الخميس، بين فريقي أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو على ذات الملعب وفي نفس التوقيت، على أن يلتقي الفائز من المباراتين في المواجهة النهائية التي ستقام الأحد المقبل.
يشار إلى أن المملكة استضافت أحداث السوبر الإسباني للمرة الأولى في عام 2020م على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة خلال الفترة من 8 إلى 12 يناير 2020م، وتوج بلقبها فريق ريال مدريد الإسباني بعد فوزه في المباراة النهائية على منافسه أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح.
وتحظى بطولة السوبر الإسباني بتاريخ عريق، وهي تعد من أكثر البطولات شعبية بين جماهير كرة القدم، حيث يقبل على متابعتها سنوياً عشرات الملايين من المشاهدين في مختلف أنحاء العالم، ويحرص على حضور فعالياتها الآلاف من عشاق كرة القدم.
وكانت وزارة الرياضة السعودية، قد أكدت أن هناك إقبالاً كبيراً على حجز تذاكر المباراة، وهو ما دل عليه نفاد تذاكر مواجهة الغد بين برشلونة وريال مدريد, وشددت الوزارة على أن المملكة ستطبق التدابير الصحية المعتمدة من قبل الجهات الصحية؛ لضمان سلامة اللاعبين والجماهير ومنظمي بطولة السوبر الإسباني.