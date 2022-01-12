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جديد المحليات > بالفيديو.. أيهما يدوم أطول المناعة الطبيعية أم المكتسبة من الإصابة؟ استشاري يجيب
12/01/2022   8:58 ص

بالفيديو.. أيهما يدوم أطول المناعة الطبيعية أم المكتسبة من الإصابة؟ استشاري يجيب

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حسم استشاري الأمراض المعدية، الدكتور علي الشهري، الجدل بشأن المقارنة بين المناعتين المكتسبة بعد التعافي ونظيرتها الناتجة عن التطعيم باللقاح من حيث الأهمية ومدة التأثير.

وأوضح، خلال مداخلة في برنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، أن الدراسات العلمية أكدت أن المناعة الناتجة عن التطعيم باللقاح تُعد الأقوى والأطول في مدة التأثير، مقارنة بالمناعة المكتسبة بعد الإصابة. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن حصول أعداد أكبر من الأشخاص على اللقاح أهم من زيادة أعداد الأشخاص الذين اكتسبوا مناعة طبيعية بعد الشفاء من الإصابة.

بالفيديو.. أيهما يدوم أطول المناعة الطبيعية أم المكتسبة من الإصابة؟ استشاري يجيب

جديد المحليات
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