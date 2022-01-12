بالفيديو.. أيهما يدوم أطول المناعة الطبيعية أم المكتسبة من الإصابة؟ استشاري يجيب

حسم استشاري الأمراض المعدية، الدكتور علي الشهري، الجدل بشأن المقارنة بين المناعتين المكتسبة بعد التعافي ونظيرتها الناتجة عن التطعيم باللقاح من حيث الأهمية ومدة التأثير.
وأوضح، خلال مداخلة في برنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، أن الدراسات العلمية أكدت أن المناعة الناتجة عن التطعيم باللقاح تُعد الأقوى والأطول في مدة التأثير، مقارنة بالمناعة المكتسبة بعد الإصابة. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن حصول أعداد أكبر من الأشخاص على اللقاح أهم من زيادة أعداد الأشخاص الذين اكتسبوا مناعة طبيعية بعد الشفاء من الإصابة.
فيديو | استشاري أمراض معدية:
المناعة من “اللقاح” أقوى وأطول من المناعة عند الإصابة الطبيعية#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/EHtZz6zRWj
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 11, 2022