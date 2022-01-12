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رياضة > بالفيديو.. رسميًا.. “النصر” يُعلن تعاقده مع الأوروجوياني رودريجيز
12/01/2022   8:58 ص

بالفيديو.. رسميًا.. “النصر” يُعلن تعاقده مع الأوروجوياني رودريجيز

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أعلن نادي النصر، في ساعة مبكرة من صباح اليوم (الأربعاء) إتمام إجراءات تعاقده مع الأوروجوياني جوناثان رودريجيز.

وأوضح النادي أنه جرى شراء عقد اللاعب من نادي كروز آزول المكسيكي، ومن المقرر وصول اللاعب إلى الرياض اليوم لإجراء الفحص الطبي قبل الانضمام للفريق.

وكانت مصادر قد رجحت أن يكون الظهور الأول للمحترف الجديد مع النصر أمام التعاون إذا نجح النصر في الحصول على شهادة الكفاءة المالية التي تتيح له تسجيل لاعبين جدد. وفق “أخبار 24”.

ويستعد نادي النصر لمواجهة نظيره التعاون، يوم 21 يناير الجاري ضمن منافسات الجولة 18 من بطولة الدوري.

بالفيديو.. رسميًا.. “النصر” يُعلن تعاقده مع الأوروجوياني رودريجيز

رياضة
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