بالفيديو.. “تنسيقي حجاج الداخل” يكشف موعد انطلاق الحجز.. وباقة جديدة تظهر هذا العام

كشف رئيس مجلس الإدارة المكلف للمجلس التنسيقي لحجاج الداخل، ساعد الجهني، اليوم (السبت)، الموعد المتوقع لانطلاق حجوزات حجاج الداخل.
وأكد، خلال مداخلة في برنامج “120” على قناة “الإخبارية”، أنه من المتوقع انطلاق حجوزات حجاج الداخل الأسبوع القادم.
وأوضح الباقات المقدمة من شركات الحج الداخلي، والتي تشمل أبراج الحج في منى، وباقة “ضيافة 1″، التي تشمل خيمًا مطورة شبيهة بالغرف الفندقية، تظهر للمرة الأولى في الحج هذا العام، بالإضافة إلى باقة “ضيافة 2”. وفق “أخبار 24”.
وفيما يتعلق بالوجبات، قال الجهني إن الوجبات التي ستقدم لحجاج الداخل، سواء المواطنين أو المقيمين، ستكون وجبات طازجة تتوافق مع الباقات المعتمدة من وزارة الحج والعمرة، والتي تعتمد نفس الآلية المتبعة في السنوات الماضية، وتحديدًا في عام 1440 هـ.
فيديو | رئيس مجلس الإدارة المكلف للمجلس التنسيقي لحجاج الداخل د.ساعد الجهني:
المتوقع انطلاق حجوزات حجاج الداخل الأسبوع القادم وسيكون هناك وجبات طازجة للحجاج#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/tM5PXBb0Ut
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 28, 2022